رئيس اتحاد المعلمين: رواتب المعلمين سيتم صرفها يوم الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أنه سيتم صرف نصف راتب للمعلمين يوم الثلاثاء المقبل.
وقال ارزيقات، وفق ما نقلت عنه صفحة (اتحاد المعلمين الفلسطينيين-الأمانة العامة) عبر موقع (فيسبوك): "نبحث صرف راتب كامل مطلع الشهر المقبل".
يذكر أن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية لم تُعلن لحد اللحظة، مواعيد صرف رواتب الموظفين العموميين، أو النسب المخصصة للصرف.
أكد رئيس اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أنه سيتم صرف نصف راتب للمعلمين يوم الثلاثاء المقبل.
وقال ارزيقات، وفق ما نقلت عنه صفحة (اتحاد المعلمين الفلسطينيين-الأمانة العامة) عبر موقع (فيسبوك): "نبحث صرف راتب كامل مطلع الشهر المقبل".
يذكر أن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية لم تُعلن لحد اللحظة، مواعيد صرف رواتب الموظفين العموميين، أو النسب المخصصة للصرف.
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