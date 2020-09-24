رئيس اتحاد المعلمين: رواتب المعلمين سيتم صرفها يوم الثلاثاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أنه سيتم صرف نصف راتب للمعلمين يوم الثلاثاء المقبل.وقال ارزيقات، وفق ما نقلت عنه صفحة (اتحاد المعلمين الفلسطينيين-الأمانة العامة) عبر موقع (فيسبوك): "نبحث صرف راتب كامل مطلع الشهر المقبل".يذكر أن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية لم تُعلن لحد اللحظة، مواعيد صرف رواتب الموظفين العموميين، أو النسب المخصصة للصرف.