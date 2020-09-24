الرجوب: الانتخابات ستكون بالتتابع "تشريعي ورئاسية ومجلس وطني"

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن اللقاء التاريخي الذي جمعه مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في بداية تموز/ يوليو الماضي كسر كل الحواجز.وأوضح الرجوب في لقاء تلفزيوني تم بثه بشكل مشترك ما بين قناتي تلفزيون فلسطين والأقصى، أن لقاء الأمناء العامين للفصائل حقق رؤية استراتيجية لموقفنا السياسي وتطلعنا لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفًا أننا نرى في المقاومة الشعبية من ناحية الشمول السياسي والاجتماعي الخيار الأمثل في هذه المرحلة.وأكد أنه تم التوافق بإجراء الانتخابات عبر التمثيل النسبي، مشددًا على أنه الطريق لبناء النظام السياسي وتحقيق الشراكة السياسية.وأضاف الرجوب: "تم عقد لقاء وطني في تركيا داخل سفارة فلسطين وجمعنا العلم الفلسطيني والإرادة الفلسطينية، منوهًا إلى أنه خلال الأيام الماضية طورنا آليات لبناء الشراكة من خلال انتخابات عامة وفق التمثيل النسبي".وأشار إلى أن الانتخابات الوطنية ستكون بالتتابع، حيث سيتم عقد انتخابات للمجلس التشريعي وانتخابات رئاسية، بالإضافة إلى انتخابات للمجلس الوطني، قائلًا: "سنحترم نتائج الانتخابات المقبلة مهما كانت نتائجها".وذكر الرجوب، أنه خلال أسبوع سيكون لقاء جديد وتحديد لمواعيد الانتخابات، متابعًا أنه تمت المباركة من قيادة حماس وفتح والفصائل لما تم التوافق عليه.وقال: "إن الرئيس أبو مازن أكد لوفدي المصالحة في مكالمة جماعية أنه لن يعارض ما يتم التوافق عليه"، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي المقبل سيقرر الرؤية الاستراتيجية التي سنعيش في ظلها.