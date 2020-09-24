الداخلية تُقرر تشديد الإجراءات في مناطق جديدة بقطاع غزة بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنه بناء على التحديث المستمر لتقييم الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع إغلاق منطقة حي الأمل بمحافظة خانيونس؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها.



وقامت داخلية غزة بإغلاق المنطقة الشمالية الشرقية لحي الشيخ رضوان؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها، اضافة لاستمرار إغلاق منطقتي مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، والتركمان شرق محافظة غزة، والإبقاء على الإجراءات المشددة فيهما.



وشددت على استمرار تشديد الإغلاق ومنع التنقل بين محافظتي غزة والشمال، وبين محافظة غزة وبقية المحافظات، وكذلك استمرار منع التجمعات بشكل كامل في كافة المحافظات.



وأكدت الداخلية على استمرار سريان حظر الحركة والتجوال في كافة المحافظات من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباحاً، مع استمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في كافة المحافظات.



ودعت داخلية غزة، المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة وعدم الخروج إلا للضرورة.