حلس: اللجنة المركزية شكلت لجنة لمناقشة قضايا الموظفين والتقاعد المالي وتفريغات 2005

أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، إن هنالك تقصيرًا ملحوظًا من قبل الحكومة تجاه قطاع غزة وتحديدًا فيما يتعلق بالموظفين على وجه الخصوص، مبينًا أن هناك لجنة شكلت من اللجنة المركزية لمناقشة قضايا الموظفين والتقاعد المالي وملف 2005.



وأكد حلس، خلال مقابلة تلفزيونية عبر فضائية (القدس اليوم)، أنه منذ اللحظة الأولى لتفشي فيروس (كورونا) وضعوا أنفسهم تحت تصرف وزارة الصحة بغزة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية ومواقف حزبية.



وشدّد على أن القرار في حركة "فتح" كان مواجهة الوباء موحّدين، وأن نضع كل خلافاتنا جانبًا، متمنيًا أن يكون شعبنا على قدر من المسؤولية بالتزامه بالتعليمات الصادرة عن الجهات المسؤولة لمواجهة الفيروس.



وقال حلس: إن الوفد جاء للحديث عن موضوع فيروس كورونا وطالب بدعم القطاع الصحي من خلال دعم المستشفيات والمواد الطبية ودعم العنصر البشري الذي يُعاني من تدني الرواتب.



وأوضح أن كل ما جرى طرحه على الوفد من رسائل طُرحت أمام الحكومة، معبرًا عن أمله بأن تكون هذه القضايا موضوع علاج ومتابعة من قبل الجهات الحكومية المختصة.