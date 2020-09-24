سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل في أرضٍ جنوب الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بوقف العمل بأرض كان يعمل على تجهيزها للاستثمار فيها ووضع معدات خاصة بعمله، جنوب الخليل.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأخطرت بوقف العمل في أرضه في قرية بيرين بمسافر يطا، والتي تبلغ مساحتها دونمين، وتعود ملكيتها للمواطن حمزة شاهين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وذكر الجبور، أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية، واعتداءاته اليومية على المواطنين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا بهدف تهجير السكان، لصالح توسيع سلسلة مستوطناته: (ابيجال)، و(ماعون)، و(كرمئيل) و(بني حيفر) المقامة على أراضي المواطنين، وربط هذه المستوطنات بشبكة من الطرق تمزق ما تبقى من أراضي المواطنين وتعزلها.



وطالب الجبور، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حماية المواطنين وممتلكاتهم، ووقف عمليات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق المواطنين في تلك المنطقة