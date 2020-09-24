حركة المقاومة الشعبية ترحب بالتفاهمات الإيجابية الأخيرة بين فتح وحماس

وفدا حماس وفتح في تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بالتفاهمات الإيجابية الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، والتوافق على إجراء الانتخابات المحلية من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وطوي صفحة الماضي.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الحركة إذ تحيي كافة الجهود المبذولة من الطرفين من اجل توحيد البيت الفلسطيني، لنؤكد على اهمية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بقضيتنا الوطنية.



وتدعو الحركة الى ضرورة المضي نحو مزيد من الخطوات فعالة في كل من غزة والضفة الغربية لإنهاء كافة مظاهر الانقسام.