نادي الأسير: الأسرى يعلقون خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية "كانتينا" لمدة أسبوع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر الأسرى تعليق الخطوات الاحتجاجية المتعلقة بقضية حوالة "كانتينا" الخاصة بمشترياتهم، والتي كان من المقرر تنفيذها يوم غد وبعد غد، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.



وأوضح نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن قرار تعليق الخطوات جاء بعد أن جرى تحويل الحوالة المالية الخاصة بـ "كانتينا" اليوم، والتي سيحتاج توزيعها عدة أيام وعليه سينتظر الأسرى إتمام الإجراءات اللازمة حيال ذلك كما كانت تجري سابقاً.



وكان الأسرى في ستة سجون قرروا منذ الأمس تنفيذ خطوات احتجاجية، بعد إغلاق الاحتلال حساب "كانتينا" الخاصة بمشترياتهم، حيث يعتمد الأسرى على "كانتينا" في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى.