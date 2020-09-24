الوفد الوزاري يطلع بوزارة الصحة على ما تم تحقيقه من المطالب الخاصة بغزة





وقال مصدر مسؤول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن من الأمور التي تم تحقيقها إرسال 20 ألف نسخة من المسوحات اللازمة لفحص (كورونا) عبر منظمة الصحة العالمية، فيما يجري العمل خلال أيام لإرسال دفعة أخرى بما يكفل استمرار الفحوصات في القطاع.





وأضاف المصدر: "كما تم إرسال 18 جهاز للتنفس الصناعي عبر اليونسف وكان قد تم إرسال 8 أخرى مع قافة الأدوية التي ترافق وصولها مع وصول الوفد للقطاع قبل ثلاثة أسابيع".





وأشار إلى أنه تقرر إنطلاق برنامج التدريب الخاص الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة "جذور" الذي يستهدف 60 عاملاً في القطاع الصحي على العمل في غرفة العناية المركزة.





وكان رئيس الوزراء قد أعطى تعليماته، بناء على توصيات الوفد، بالموافقة على إنشاء مركز طبي متخصص لعلاج السرطان في المستشفى (المعمدني) الأهلي.



وأكد مصدر مسؤول أن الوفد يواصل اجتماعاته من أجل تحقيق توصيات التقرير الذي قدمه لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية المختلفة المتعقلة بجائحة كورونا في قطاع غزة.



عقد الوفد الوزاري، الذي زار قطاع غزة، مؤخراً، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً في مقر وزارة الصحة في رام الله، وذلك لمناقشة ما تم تحقيقه من امدادات ومطالبات للقطاع بعد عودته من غزة.