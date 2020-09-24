الاحتلال يجرف أراضي جنوب شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراض في جبل اللحف من أراضي دوما وقصرة وجالود جنوب شرق محافظة نابلس.



وتوقع مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن الهدف من أعمال التجريف، إقامة بؤرة استيطانية جديدة تربط بين المستوطنات المقامة في تلك المنطقة.



وقال إن الأراضي التي تم تجريفها هي أراض خاصة.