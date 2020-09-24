"الصحة" بغزة: تسلمنا نحو 8000 فحص (كوفيد-19) وإعادة تشغيل الجهاز الذي توقف اليوم





وأعرب القدرة عن شكره لمنظمة الصحة العالمية على استجابتها ودعمها المقدر لوزارة الصحة.

وأضاف في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين هذه الفحوصات 4000 فحص للجهاز، الذي توقف صباح اليوم، وسيتم إعادة تشغيله، فيما تكفي هذه الكمية لأربعة أيام فقط.