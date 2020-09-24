"الصحة" بغزة: تسلمنا نحو 8000 فحص (كوفيد-19) وإعادة تشغيل الجهاز الذي توقف اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: إن الوزارة تسلمت نحو 8000 فحص لفيروس (كوفيد-19) من خلال منظمة الصحة العالمية.
قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: إن الوزارة تسلمت نحو 8000 فحص لفيروس (كوفيد-19) من خلال منظمة الصحة العالمية.
وأضاف في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين هذه الفحوصات 4000 فحص للجهاز، الذي توقف صباح اليوم، وسيتم إعادة تشغيله، فيما تكفي هذه الكمية لأربعة أيام فقط.
وأعرب القدرة عن شكره لمنظمة الصحة العالمية على استجابتها ودعمها المقدر لوزارة الصحة.
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