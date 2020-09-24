حجر المخالطين.. إغلاق مطعم بغزة لمدة 48 ساعة بعد إصابة أحد عماله بفيروس (كورونا)

وأضافت: أنه تم حجر 41 عاملاً وتم مراجعة كاميرات المطعم، وتبين قيام العامل المصاب بتغليف الوجبات الخاصة بالحجر الصحي دون التزامه بإجراءات الوقاية الخاصة بجائحة (كورونا) ومخالطة زملائه في العمل، دون أخذ سبل الوقاية.



وبناءً على التعليمات وبحضور وزارة الاقتصاد، تم إغلاق المطعم وحجر العمال في الطابق العلوي لكسر سلسلة انتشار الفيروس، وحضر للمكان أيضاً الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، وأبلغهم أنه سيتم أخذ العينات منهم في وقت لاحق، وجاري من طرفنا المتابعة.



رام الله - دنيا الوطنأغلق فريق مراقبة الأغذية في وزارة الصحة بغزة، مطعماً سياحياً بالمدينة، بعد ورود إشارة من مباحث التموين، بوجود عامل به، محتمل أنه مصاب بفيروس (كورونا).وقال الفريق في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تحرك على الفور، برفقة قوة من مباحث التموين وبالتعاون مع الاخوة في وزارة الاقتصاد والمباحث السياحية غزة، حيث تم إغلاق المطعم لمدة 48 ساعة، وتنفيذ إجراءات الوقاية.وأضافت: تم متابعة كاميرات المراقبة والتعرف على الخريطة الوبائية المخالطة مع العامل المصاب وتم حجر المخالطين وعمل اللازم حسب الأصول حفاظا على سلامة المواطنين.من جانبه أكد المهندس زكي مدوخ، رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أن فرق التفتيش الصحي في قطاع غزة تتابع عن كثب بشكل يومي مدى التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الوقائية، خاصة في ظل جائحة (كورونا).وشدد على أن هذا الأمر لا مجال للتهاون فيه حفاظا على صحة المواطنين، و"من يتهاون فيه يتحمل المسؤولية القانونية".بدورها، قالت دائرة مباحث السياحة، قسم غزة: إنه بناءً على إشارة من العمليات بوجود إصابة بفيروس (كورونا)، لأحد موظفي مطعم "التايلندي"، تم التوجه على الفور إلى المكان، وتم من طرفنا البدء بحجر المخالطين بالمصاب برفقة مباحث الرمال ومباحث التموين.