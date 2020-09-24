شؤون فلسطينية

ملك البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية

ملك البحرين: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية
العاهل البحريني حمد بن عيسى
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى، أن العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة، وجاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي.

وقال بن عيسى: إن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل تأكيد على مد يدنا للسلام، رغم موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف: "ندعو لتكثيف الجهود لحل القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين، ونطالب بحل القضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأعرب ملك البحرين عن تأييده لحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.

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