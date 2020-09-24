عياش يهنأ الملك سلمان بالذكرى التسعين لاستقلال المملكة العربية السُّعُودية





رام الله - دنيا الوطنهنَّأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى استقلال المملكة التسعين.وقال عياش، في برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتوجّه لكم إخانا خادم الحرمين الشريفين وإلى حكومة وشعب المملكة الشقيق بتهانينا الأخوية الحارة لمناسبة احتفالكم بيوم إعلان المملكة العربية السعودية، سائلين الله سبحانه وتعالى لكم ولبلدكم ولشعبكم دوام التقدم والرخاء، معربين عن إعجابنا بما حققتموه من إنجازات معهمة في جميع المجالات من خلال قيادتكم الحكيمة والشجاعة لبلدكم وشعبكم".وثمن مواقف المملكة التضامنية الداعمة لنا طوال سنوات نضالنا المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.وقال:" دوركم يا جلالة الملك الهام والفاعل اتجاه قضيتنا العادلة وقضايا أمتنا المجيدة إنما يعبر عن التزامكم وشجاعتكم ووقوفكم إلى جانب الحق والعدل والسعي الجاد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا".وأكد عياش ان المملكة العربية السعودية وفلسطين في خندق واحد في مواجهة أية مشاريع تستهدف محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وأن مواقف المملكة اتجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة، رغم تعاظم التحديات والعقبات.ودعا عضو المجلس الوطني ، الله عز وجل، أن يمنّ على المملكة وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء، مثمنًا ما حققته المملكة من نهضة شاملة وإنجازات عظيمة في جميع المجالات.وتمنّى للعاهل السعودي موفور الصحة والسعادة والتوفيق، وللعلاقات الأخوية والتارخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء.ومن الجدير ذكره أن توحيد المملكة العربية السعودية يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716 وكان بتاريخ السابع عشر من شهر جمادي الأول عام 1351 هجري، حيث قضى بتحويل اسم الدولة السعودية الثالثة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، بدءاً من يوم الخميس الموافق 21 جمادي الأول 1351 هجري الموافق الأول من الميزان، ويوافق ميلادياً 23 سبتمبر عام 1932م.