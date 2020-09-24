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شؤون فلسطينية

سلفيت: الاحتلال يمنع استكمال حفر بئر لجمع المياه

سلفيت: الاحتلال يمنع استكمال حفر بئر لجمع المياه
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استكمال حفر بئر لجمع المياه في بلدة قراوة بني حسان، وأخطرت بوقف بناء "بركس" بخلة حسان في سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال منعت المزارع أيوب فتحي عاصي، من استكمال حفر بئر لجمع المياه في أرضه القريبة من مستوطنة "ياكير" المقامة على أراضي المواطنين.

كما أخطرت بوقف بناء "بركس" بمنطقة خلة حسان في بلدة بديا غرب سلفيت، على أراض تعود ملكيتها لعائلة الزوياني.

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