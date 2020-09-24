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شؤون فلسطينية

معروف: عودة الدوام الحكومي بغزة الأسبوع المقبل

معروف: عودة الدوام الحكومي بغزة الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن قرار بعودة الدوام جزئياً داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ابتداءً من يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وأشار المكتب إلى أنه بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (97) المنعقدة بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2020 تم اتخاذ القرار أعلاه، وفق الإجراءات التي يجب توفرها في الدوائر الحكومية وهي الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت أن دوام الموظفين سيكون بالعدد المطلوب لتقديم الخدمة الحكومية الأساسية للمواطنين، ويترك الأمر في تحديد الأعداد والآلية لرئيس المؤسسة، على أن يبدأ الدوام اليومي للموظفين الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضح أنه يستثنى من البند رقم (2/ و(3) موظفي الوزارات التي لها عمل في إدارة الأزمة (وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي) ويخضع الموظفين في الوزارات المحددة للتعليمات الصادرة من رؤساء الدوائر الحكومية التابعين لها.

وسيكون دوام الموظفين في نفس المحافظة التي يقطنون بها، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر الدائرة الحكومية الرئيسي، بينما يمنع فتح أي مؤسسة أو مديرية واقعة داخل المربعات الحمراء.

وأكد الإعلامي الحكومي، أنه يعفى من الدوام العاملون القاطنون في المربعات الحمراء وضعيفو المناعة (بناءً على التوصية الطبية من وزارة الصحة) والأشخاص ذوي الإعاقة والموظفات ممن لديهن أطفال، اضافة إلى تفعيل العمل عن بعد للموظفين الذين لا يتطلب دوامهم في مقر الدائرة الحكومية.

وطالب الإعلامي الحكومي، باستخدام منظومة المراسلات الإلكترونية داخل الدائرة الحكومية وما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تقليل تداول الأوراق، مع اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة عند الاشتباه بإصابة أحد الموظفين أو المراجعين.

وسيتم إجراء فحص عشوائي للموظفين العاملين ولاسيما الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة للجمهور، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا)، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات الحضور لمكان العمل سواء من الموظفين أو المراجعين لسهولة الرجعو إليه في حال وجود إصابات داخل الدوائر الحكومية.

ويتم وقف باصات النقل الجماعية، وتوفير وسيلة نقل للموظفين من منازلهم إلى أماكن عملهم وذلك باستخدام مركبات الحركة، أو من خلال دفع بدل مواصلات للموظفين بشكل أسبوعي كل حسب عدد أيام دوامه، مع ضرورة تحقيق كافة إجراءات السلامة.

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