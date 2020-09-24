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الصحة بغزة: المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة

الصحة بغزة: المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن المختبر المركزي فقد 50% من قدرته في فحص فيروس (كورونا) بسبب نفاذ المواد الخاصة بتشغيله.

وأضاف القدرة، أن المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية والخاصة بفحص فيروس (كورونا)، مضيفًا: "توقف جهاز المختبر المركزي سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع.

وأكد أنه من اليوم سيتم تخفيض فحص فيروس (كورونا) لـ 50%  وهذا سيؤدي لتراجع أعداد المسحات العشوائية في قطاع غزة، وقد يزيد من تفشي الوباء وزيادة بؤر الإصابة.

وأوضح أن المختبر المركزي مهدد بالتوقف عن العمل خلال أسبوع في حال عدم التدخل وتوفير المواد المخبرية الخاصة بتشغيله، متابعًا: "نحتاج بشكل عاجل لدعم المختبر المركزي ليكون قادر على فحص 4000 حالة يومياً، مما يزيد من خفض نسبة تفشي الوباء في قطاع غزة".

وذكر أن الوباء مازال يتفشى في قطاع غزة ويوجد بؤر جديدة، ونحتاج لتكاتف كل الجهود لمنع انتشار الفيروس، وندعو المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وختم القدرة حديثه بالقول: "نطالب وزارة الصحة برام الله بتحمل مسؤولياتها ودعم القطاع الصحي وتعزيزه بالمعدات اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا)، ونؤكد أن غزة لم يصلها حصتها الكاملة من المساعدات الدولية المقدمة للصحة لمواجهة (كورونا)، كما ندعو الأشقاء القطريين والمؤسسات الدولية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتوفير المواد الخاصة بفحص فيروس (كورونا)، وزيادة مواد المختبر المركزي".

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