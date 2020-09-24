صيدم: الرئيس سيصدر مرسوماً رئاسياً خاصاً بالانتخابات وموعده بالتوافق مع الفصائل

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خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، سيصدر مرسوماً رئاسياً خاصاً بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.



وأوضح صيدم في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، أن موعد إصدار الرئيس عباس، المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات العامة، سيكون بالتوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية.



وكان صيدم قد أكد في تصريحات سابقة له، أن حوارات إسطنبول بين حركتي فتح وحماس، حققت نتائج مهمة تستند إلى البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب للقيادة، لإقرار نتائج حوار إسطنبول.



وقال: "هناك اجماع من كافة القوى والفصائل على الاحتكام للعملية الديمقراطية وصندوق الاقتراع وفق انتخابات شاملة".