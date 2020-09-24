سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالعودة من الجزائر إلى غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر: إنها تواصلت مع سفارتنا لدى الجزائر لطلب توفير طائرة لنقل المواطنين الفلسطينيين من الجزائر إلى مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، نظرا لتعذّر توفير طائرة من القاهرة.



وأضافت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يتوجب على المواطنين المعنيين، متابعة تحديثات الموقف مع سفارتنا لدى الجزائر.