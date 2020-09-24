شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالعودة من الجزائر إلى غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالعودة من الجزائر إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت سفارة دولة فلسطين لدى مصر: إنها تواصلت مع سفارتنا لدى الجزائر لطلب توفير طائرة لنقل المواطنين الفلسطينيين من الجزائر إلى مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، نظرا لتعذّر توفير طائرة من القاهرة.

وأضافت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يتوجب على المواطنين المعنيين، متابعة تحديثات الموقف مع سفارتنا لدى الجزائر.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة

الصحة بغزة: المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة

صيدم: الرئيس سيصدر مرسوماً رئاسياً خاصاً بالانتخابات وموعده بالتوافق مع الفصائل

صيدم: الرئيس سيصدر مرسوماً رئاسياً خاصاً بالانتخابات وموعده بالتوافق مع الفصائل

الاحتلال يخطر بوقف بناء &#34;بركس&#34; في خلة حسان غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء "بركس" في خلة حسان غرب سلفيت

مجدلاني يدعو لدعم العملية الديمقراطية واعادة النظر بشروط تمويل مؤسسات المجتمع المدني

مجدلاني يدعو لدعم العملية الديمقراطية واعادة النظر بشروط تمويل مؤسسات المجتمع المدني

صوافطة: بيان إسطنبول المشترك بشائر على طريق المصالحة

صوافطة: بيان إسطنبول المشترك بشائر على طريق المصالحة

توقيف 72 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال بغزة

توقيف 72 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال بغزة

الرجوب: &#34;فتح&#34; و&#34;حماس&#34; اتفقتا على اجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي

الرجوب: "فتح" و"حماس" اتفقتا على اجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي

صيدم: المصالحة تتقدم.. ولقاء للقيادة لإقرار نتائج الحوار قريباً

صيدم: المصالحة تتقدم.. ولقاء للقيادة لإقرار نتائج الحوار قريباً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف بناء &#34;بركس&#34; في خلة حسان غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء "بركس" في خلة حسان غرب سلفيت

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالعودة من الجزائر إلى غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين بالعودة من الجزائر إلى غزة

مجدلاني يدعو لدعم العملية الديمقراطية واعادة النظر بشروط تمويل مؤسسات المجتمع المدني

مجدلاني يدعو لدعم العملية الديمقراطية واعادة النظر بشروط تمويل مؤسسات المجتمع المدني

صوافطة: بيان إسطنبول المشترك بشائر على طريق المصالحة

صوافطة: بيان إسطنبول المشترك بشائر على طريق المصالحة

صيدم: المصالحة تتقدم.. ولقاء للقيادة لإقرار نتائج الحوار قريباً

صيدم: المصالحة تتقدم.. ولقاء للقيادة لإقرار نتائج الحوار قريباً

الأحمد يطلع فصائل المنظمة على تفاصيل الحوار بين فتح وحماس في اسطنبول

الأحمد يطلع فصائل المنظمة على تفاصيل الحوار بين فتح وحماس في اسطنبول

أبو زهري: لقاء إسطنبول جرى في أجواء إيجابية ومثمرة

أبو زهري: لقاء إسطنبول جرى في أجواء إيجابية ومثمرة

عشراوي تبحث مع القنصل العام السويدي آخر المستجدات السياسية

عشراوي تبحث مع القنصل العام السويدي آخر المستجدات السياسية

منوعات

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

شاهد: هل عاد جورج وسوف إلى لعب القمار من جديد ؟

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

والد حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباط إبنته بالداعية معز مسعود

إلغاء قضية نفي نسب أولاد هالة صدقي لها.. والأخيرة تعلّق

إلغاء قضية نفي نسب أولاد هالة صدقي لها.. والأخيرة تعلّق

صور: زين مالك وجيجي حديد يستقبلان طفلتهما الأولى

صور: زين مالك وجيجي حديد يستقبلان طفلتهما الأولى

شاهد: أحمد عز يطلب تعويض 20 مليون جنيه من عائلة زينة

شاهد: أحمد عز يطلب تعويض 20 مليون جنيه من عائلة زينة

صور: نقل عمر كمال إلى المستشفى بعد تعرضه لـ&#34;وعكة صحية&#34;

صور: نقل عمر كمال إلى المستشفى بعد تعرضه لـ"وعكة صحية"

شاهد:هيفاء وهبي خلال مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان قبل 28 عامًا

شاهد:هيفاء وهبي خلال مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان قبل 28 عامًا

شاهد: مايا دياب: أمراض البعض النفسية لا تنتهي وجوليا بطرس لا تمثل أغنياتها

شاهد: مايا دياب: أمراض البعض النفسية لا تنتهي وجوليا بطرس لا تمثل أغنياتها

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

عربي

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين

تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين

مقابل سبعة مليارات دولار.. السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل والإعلان خلال أيام

مقابل سبعة مليارات دولار.. السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل والإعلان خلال أيام