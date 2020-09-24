مجدلاني يدعو لدعم العملية الديمقراطية واعادة النظر بشروط تمويل مؤسسات المجتمع المدني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، البيان الصادر عن لقاء حركتي فتح وحماس في تركيا بالاتفاق على اجراء الانتخابات ، مدخلا جديا لمعالجة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية التي اصبحت ممرا اجباريا لمواجهة تحديات المرحلة القادمة .



وقال د. مجدلاني خلال لقائه اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله ، مع ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "نتطلع لدعم الاتحاد الاوروبي وتسهيل اجراء الانتخابات في فلسطين وتحديدا في مدينة القدس ، بالضغط على حكومة الاحتلال ، لعدم وضع العقبات أمام ذلك".



وتابع بأن الخيار الديمقراطي باجراء الانتخابات وخلال 6 أشهر ، هو مطلب شعبي ، ليختار أبناء شعبنا ممثليه وعبر صناديق الاقتراع ، وهو ايضا لتجديد الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني ، نتأمل من دول الاتحاد الاوروبي أن تساهم بكل ثقلها السياسي بدعم العملية الديمقراطية في دولة فلسطين والمساعدة في ازالة العقبات التي يضعها الاحتلال أمام اجراء الانتخابات.



كما حث مجدلاني ممثل الاتحاد الاوروبي بورغسدورف باعادة النظر بالشروط التي وضعتها لتمويل منظمات المجتمع المدني، واعتبارها غير مبررة، وتشكل رضوخا لحملة التحريض والضغط الإسرائيلية على دول الاتحاد.



موضحا أننا نثمن الدعم الاوروبي لمؤسسات دولة فلسطين ولمساهمتها المالية في دعم العديد من القطاعات ، لكن هذه الشروط تمثل عقبة في المساهمة في القطاعات العديدة في دولة فلسطين التي تقدم خدماتها للعديد من الفئات ، وبالتالي تحرم هذه القطاعات من تطوير ادائها وعملها ، متابعا نتأمل منكم اعادة النظر بهذه الشروط .



ومن جانبه، شدد بورغسدورف على ضرورة مواصلة التحركات لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون بين الطرفين.



مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي سيقى ملتزما في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وتحديدا في ظل الاوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة، مشيرا إلى أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيكون له اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس للتباحث في العديد من القضايا خلال الفترة القادمة.



كما أكد ترحيب الاتحاد باجراء الانتخابات وعلى دعمه للعملية الديمقراطية في دولة فلسطين، لتجديد الشرعية، مرحبا بالاتفاق الذي حصل في تركيا.وحضر اللقاء عضو لجنة العلاقات السياسية والدولة بالجبهة بشار العزة.