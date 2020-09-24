توقيف 72 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مباحث "كورونا" التابعة للشرطة بغزة، اليوم الخميس، توقيف 72 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال خلال الـ 24 ساعة.



وبحسب بيان للمباحث، فإنه تم إغلاق 132 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، وتوقيف 36 من أصحابها وتحرير تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة وفق (الرأي الحكومية).



وأشارت إلى أنه تم إنهاء 25 تجمعًا للمواطنين مخالفًا لإجراءات السلامة.



كما تم تحرير تعهدات بحق 10 مُروجين للشائعات عبر مواقع التواصل.