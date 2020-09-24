شؤون فلسطينية

صيدم: المصالحة تتقدم.. ولقاء للقيادة لإقرار نتائج الحوار قريباً

صيدم: المصالحة تتقدم.. ولقاء للقيادة لإقرار نتائج الحوار قريباً
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية، د. صبري صيدم، خلال لقائه اليوم بنائب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، السيدة ماريا فيلاسكو، أن حوارات اسطنبول حققت نتائج مهمة تستند إلى البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين، حيث سيتم عقد اجتماع قريب للقيادة لإقرار نتائج حوار اسطنبول.

كما بين صيدم أن هناك إجماع من كافة القوى والفصائل على الاحتكام للعملية الديمقراطية وصندوق الاقتراع وفق انتخابات شاملة، مؤكداً أن القيادة ملتزمة بفترة الخمسة أسابيع، وربما تدعو لاجتماع جديد للأمناء العامين حسب قوله.

وبحث صيدم خلال اللقاء الخطوات الإسرائيلية الأمريكية التي ترمي إلى نسف حل الدوليتين والتي تمثل خرقاً صارخاً للمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين جميع الأطراف والتي تضرب من خلالها أيضاً بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة   مؤكداً على الرفض القاطع لمشاريع التطبيع العربية الاسرائيلية والتي تمثل مسمار النعش الاخير في جسد الدولة الفلسطينية .

من جانبها، عبرت فيلاسكو عن تقديرها لهذا الأجتماع والتزام الإتحاد الاوروبي بمواقفه المعلنة والتي عبر عنها في عدة مناسبات.

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