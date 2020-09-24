الأحمد يطلع فصائل المنظمة على تفاصيل الحوار بين فتح وحماس في اسطنبول

وجاء ذلك خلال اجتماع لفصائل منظمة التحرير، عقد اليوم الخميس، في مقر مفوضية العلاقات الوطنية برام الله.





وأطلع الاحمد فصائل منظمة التحرير خلال الاجتماع على تفصيل ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في اجتماع اسطنبول بما يتعلق باجراء الانتخابات العامة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على عقد الانتخابات طبقاً للقانون الاساسي الذي يعبر عن وحدة النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً إلى ما تم الاتفاق عليه

سابقاً على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.





وناقشت الفصائل في اجتماعها مخرجات اجتماع الامناء العامون الذي عقد يوم 3/09/2020، ومتابعة تنفيذها في كافة المجالات التي أعلنت، وخاصة مواجهة صفقة القرن وقرار الضم والهرولة وراء التطبيع وفقا للمخطط الذي تقوده إدارة ترامب.





رام الله - دنيا الوطنأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، أن فصائل العمل الوطني ستواصل اجتماعتها من أجل متابعة تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس بين رام الله وبيروت في بداية الشهر الجاري.