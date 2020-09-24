فلسطين تُسجل خمس وفيات و713 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجل 5 حالات وفاة و713 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و920 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن، (عدا إصابات مدينة القدس خلال 48 ساعة).وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 73.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة، سجلت لمواطن (68 عاماً) من الخليل، ومواطن (64 عاماً) من الخليل، و3 حالات وفاة في الشيخ جراح، وعناتا، ومخيم شعفاط.وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (133)، محافظة نابلس (61)، محافظة بيت لحم (52)، محافظة قلقيلية (39)، محافظة رام الله والبيرة (34)، جنين (19)، سلفيت (23)، أريحا والأغوار (15)، طولكرم (28)، طوباس (4) قطاع غزة (95)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (205 خلال يومين).وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (134)، محافظة جنين (105)، محافظة طولكرم (45)، محافظة قلقيلية (42)، محافظة نابلس (31)، محافظة سلفيت (54)، محافظة بيت لحم (115)، محافظة طوباس (8) قطاع غزة (112)، مدينة القدس (274)ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 42 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي،