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مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم
رام الله - دنيا الوطن
قامت مدينة ومركز القناطر الخيرية في القليوبية بمصر، بإرسال تحذيرات عاجلة للمواطنين منتفعي أراضي طرح النهر بسبب الفيضان.

وطالبت "بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصا على الأرواح والممتلكات، يرافقه أحمد أبو الحسن، مدير إدارة الأملاك بالقناطر الخيرية".

وفى مدينة بنها، "أهاب علي عبد الستار، رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر واتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات أو أغراض خاصة بهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبا من ارتفاع منسوب المياه" وفق (روسيا اليوم).

وكان عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أجرى جولة لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن "المحافظة اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لا قدر الله".

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه والاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول في فترة الشتاء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

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