طالع: الداخلية بغزة تنشر كشفاً بأسماء المسافرين عبر (معبر رفح) الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر (معبر رفح) يوم الأحد المقبل 27 أيلول/ سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) وفق الملاحظات الآتية:



1. على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك غداً الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.



2. من يمتنع عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.





غزة- دنيا الوطن