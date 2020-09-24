اشتية: الأموال المحتجزة عند إسرائيل أموالنا ولا زالت تحاول الابتزاز السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل البريطاني العام فيليب هول، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية، وناقش معه توجه القيادة الفلسطينية، نحو إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.



وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة، مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الإيجابي بين حركتي فتح وحماس، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، مطالباً بريطانيا بدعم العملية الانتخابية، والسماح بإجرائها في القدس.



وجدد اشتية، تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية لكافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية، المتعلقة بأموال المقاصة، مشيراً إلى أن على إسرائيل، احترام كافة الاتفاقيات الموقعة.



كما شدد رئيس الوزراء، على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية، التي تقدم لفلسطين ولوكالة غوث اللاجئين، في ظل انحسار الدعم المالي الأمريكي والعربي.