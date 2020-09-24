شاهد: نجل حاكم عربي يتلقى أول جرعة مضاد لفيروس (كورونا)

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بأن خالد بن محمد بن زايد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقدم لعملية تلقي اللقاح المضاد لـ (كوفيد- 19)، دعماً للبرنامج الوطني، وتشجيعاً لكوادر القطاعات الحيوية.









وذكرت الوكالة، أن خالد بن محمد زايد، أكد في هذا السياق "اهتمام القيادة الرشيدة بجميع العاملين في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول، وحرصها على ضمان وتوفير، أقصى درجات السلامة والأمان لهم".

رام الله - دنيا الوطنتلقى خالد بن محمد بن زايد، الجرعة الأولى للقاح مضاد لعدوى (كوفيد- 19)، وذلك دعماً للبرنامج الوطني بهذا الشأن، وجرى ذلك خلال زيارة قام بها إلى مستشفى خليفة في أبو ظبي.