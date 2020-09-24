الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أن الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (59) على التوالي، رفضاً لقرار محكمة الاحتلال العليا وتحويله للاعتقال الإداري، بالرغم من صدور قرار من المحكمة ذاتها بتجميد قرار اعتقاله الإداري.





وقالت وزارة الاسرى إن ما تسمى بالمحكمة العليا في القدس المحتلة وبعد تأجيل إصدار قراراً في الالتماس المقدم من محامية الدفاع عن الأسير ماهر الأخرس أكثر ثلاث مرات، أصدرت امسالأربعاء، قراراها بتجميد قرار الاعتقال الإداري الصادر عن ما يسمى الحاكم العسكري للمنطقة دون الإفراج عن الأسير الأخرس وأن يظل محتجزاً حيث يمكث في مشفى كابلان في الداخل المحتل.





وذكرت أن الأسير ماهر الأخرس، أكد في رسالة له، أن تجميد الاعتقال الإداري وإزالة القيود عن يديه خدعة لن تنطلي عليه، مشدداً على استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام حتى ينال الحرية.





يذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.

رام الله - دنيا الوطن