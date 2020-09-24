حلس: الاختلاف مع حماس كان دائماً على تفسير ما تم الاتفاق عليه

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، أن الاختلاف دائماً كان مع حركة حماس بملف المصالحة لا تفسير ما تم الاتفاق عليه.



وقال حلس، في لقاء مع تلفزيون (القدس اليوم) يبث مساء الخميس: "دائماً كانت الخلافات ليست على الصيغ وإنما كنا نختلف على تفسير ما نتفق عليه، وفتح لديها قرار بالذهاب للاتفاق ودفع استحقاق الاتفاق".





وفيما يتعلق ببحث القضايا بشكل ثنائي بعيداً عن الكل الفلسطيني، قال حلس: "القضايا الثنائية تكون عوجلت في الإطار الثنائي ونذهب للإطار الوطني نناقش الأمن الوطني العام".







رام الله - دنيا الوطن