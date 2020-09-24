في بيان مشترك.. (فتح وحماس) تكشفان تفاصيل اجتماعات تركيا

أصدرت حركتا (فتح وحماس)، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً، بعد ختام الحوارات، التي انطلقت في تركيا قبل عدة أيام، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:





انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأمناء العامين، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، التقى وفدان قياديان من حركتي (فتح) و(حماس) في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول.





وتركز البحث حول المسارات، التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامين، الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.



وفي ختام اللقاءات، يتقدم الوفدان بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وللإخوة في تركيا قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة.



كما يتقدم الوفد المشترك من قيادة الحركتين، بالشكر والتقدير على الإسناد والعمل الدؤوب لإنجاح اللقاء.





وختاماً فإن حركتي (فتح) و(حماس) تؤكدان على العهد والالتزام لشعبنا في كل مكان بالعمل المشترك والموحد على الدفاع عن حقوق شعبنا ومصالحه، والتصدي لكل المؤامرات حتى تحقيق الاستقلال الكامل، متمثلاً في الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

رام الله - دنيا الوطن