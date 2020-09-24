أسرى (عوفر) بصدد إعلان الإضراب عن الطعام

أكدت مصادر خاصة لمركز (حنظلة) لشؤون الأسرى، أن سلسلة الحوارات، التي جرت يوم أمس، بين قيادة الأسرى، وإدارة سجن (عوفر) لم تُفض لأية نتائج، بسبب تعنت الإدارة، وتصميمها على عدم الاستجابة لأي من مطالب الحركة الأسيرة.





وأشارت المصادر، صباح اليوم الخميس، إلى أن إدارة مصلحة السجون، فتحت حواراً مساء أمس مع قيادة الحركة الأسيرة في سجن (ريمون)؛ لبحث مطالب الأسرى في (عوفر) ولكن هذا اللقاء فشل أيضاً أمام تعنت الإدارة، ما جعل الأسرى في سجن (عوفر) قريبين جداً من إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يُتوقع أن يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، ما لم يحدث تغيرٌ في مواقف إدارة السجن.

رام الله - دنيا الوطن