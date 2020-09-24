أيمن الصفدي: لا سلام شاملاً وعادلاً إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أيمن الصفدي

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رام الله - دنيا الوطن

عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الخميس، عن قلقه من انسداد آفاق المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وقال، خلال مؤتمر صحفي، مع وزراء خارجية مصر، سامح شكري، وفرنسا، جان إيف لودريان، وعن بعد وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن الاجتماع بحث إيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.



وبين الصفدي، بأنه لا سلام شاملاً وعادلاً إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، وجهودنا مستمرة لتحقيق ذلك، موضحاً أن القانون الدولي، والمعاهدات السابقة، هي المرجع الأساسي لنا؛ لتحقيق السلام.