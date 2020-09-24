غزة: الحكم المحلي: إغلاق خمس محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت لجنة تسوية أوضاع محطات الغاز والوقود بوزارة الحكم المحلي، جولة رقابية على محطات تعبئة الوقود، وذلك استكمالاً للجولات التفتيشية على محطات الوقود والغاز بمحافظة رفح، ممثلة بأعضائها م. نعيم اللوح ، م. زياد عبيد ورئيس قسم التعديات لبلدية رفح وشرطة البلدية.



وقالت الوزارة إنه خلال الجولة تم زيارة 15محطة وقود، و إغلاق 5 محطات نهائياً وتسوية وضع باقي المحطات.



كما تم تسليم تلك المحطات إخطارات من الوزارة بخصوص تسوية أوضاع المحطات، ومنحهم مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم حسب نظام محطات الغاز والوقود لسنة 2018، فيما سلمت الوزارة إخطارات بالإغلاق للمحطات التي صدر بها قرار اغلاق.



وفي سياق آخر، تم زيارة لبلدية النصيرات لمعاينة "لبركس حديد" تابع لشركة ابو جبة والاطلاع على حيثيات الموضوع.