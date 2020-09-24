الخارجية المصرية: الاتفاقات العربية مع إسرائيل تقود لسلام شامل ودائم

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، إن الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، تقود لمزيد من الدعم للتوصل لسلام شامل، ودائم في المنطقة.





وأكد شكري، على أهمية التوصل إلى سلام شامل في المنطقة، قائم على قرارات الشرعية الدولية، حسبما نقلته قناة (الجزيرة).

وأشار إلى أن العمل متواصل، لتعزيز فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.





جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات، يوم الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض بواشنطن.





رام الله - دنيا الوطن