شؤون فلسطينية

مجدلاني: التنمية تولي أهمية للشراكة في قطاع الطفولة

مجدلاني: التنمية تولي أهمية للشراكة في قطاع الطفولة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني مع مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، خالد قزمار، سبل تعزيز التعاون والشراكة في قطاع الطفولة، وتوفير الحماية للأطفال، وذلك بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، أنور حمام، ووفد الحركة العالمية،  سوسن صلاحات، وعايد أبو قطيش.

وخلال اللقاء، أكد وزير التنمية، أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الشركاء على أساس الشراكة الحقيقية والفعالة، والتكامل بالأدوار وتوزيعها، وفقاً للصلاحيات التي ينص عليها القانون.

وأوضح مجدلاني، أن وزارة التنمية بالاجتماعية، تولي أهمية كبيرة للشراكة في قطاع الطفولة، ومختلف القطاعات الاجتماعية انطلاقاً من مسؤوليات كل الشركاء، والتي تنهض بالقطاع، وفقاً لتكامل الأدوار والمسؤولية الاجتماعية، التي تقع على عاتق الجميع.

وقال مجدلاني: "إن الوزارة تعمل لتنفيذ التوصيات وإجراء التعديلات على الاجراءات والتدابير وسياسات حماية حقوق الطفل الفلسطيني، وفقاً للتوصيات التي تم أخذها خلال عرض دولة فلسطين، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل في
جنيف، في كانون الثاني/ يناير الماضي من هذا العام، لحين موعد التقرير الثاني.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية" أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدور المجلس الوطني للطفل، والذي يمثل رافعه أساسة في حماية حقوق الطفل الفلسطيني وحمايته.

من جانبه، أكد قزمار على الشراكة الحقيقية مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن الخطة الاستراتيجية للحركة تنفذ بشراكة كبيرة مع الوزارة مع مراعاة الاحتياجات الوطنية لدولة فلسطين، وخصوصية وضع الطفولة الفلسطينية.

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