شؤون فلسطينية

المالكي يدعو المجتمع الدولي للإيفاء بمسؤوليته بالقضاء على نظام الاحتلال الاستعماري

المالكي يدعو المجتمع الدولي للإيفاء بمسؤوليته بالقضاء على نظام الاحتلال الاستعماري
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، "يجب على المجتمع الدولي، أن يفي بمسؤوليته في القضاء على نظام الاحتلال الاستعماري غير الشرعي، واستعادة الحقوق والحريات الأساسية لشعبنا".

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا الافتراضي، اليوم الخميس، أننا نعتمد على دعم الدول الأعضاء في مؤتمر (السيكا)، وتضامنهم مع القضية الفلسطينية العادلة، وكفاحنا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال.

استعرض المالكي، آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل جائحة (كورونا)، وتداعياتها السياسية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة.

وأشار إلى أن شعوب العالم باتت تفهم كيف تبدو الحياة بالنسبة للفلسطينيين، من حظر التجول، وتقييد الحركة، ونقاط التفتيش العسكرية، وإغلاق الأماكن العامة، وعدم القدرة على السفر، وهي أمور يعيشها شعبنا يومياً.

وتابع المالكي، أن هذا الواقع العالمي الجديد، يعكس جزءاً بسيطاً من التجربة الفلسطينية في المعاناة منذ قرابة قرن من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي المستمر، حيث لم يعرقل تهديد فيروس (كورونا) المستجد ولو للحظة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الفلسطينيين، في حين تواصل قوات الاحتلال هدم منازلنا، والاستيلاء على ممتلكاتنا وأرضنا.

وذكر، أن سلطات الاحتلال تواصل من خلال مسؤوليها، الإدلاء بتصريحات علنية حول الضم، وخططها لتوسيع المستوطنات غير القانونية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، ووادي الأردن وحولهما.

وتحدث المالكي عن الضوء الأخضر، الذي توفره إدارة ترامب لحكومة الاحتلال من خلال خطة الضم، أو ما يسمى بـ "رؤية السلام"، والدعم غير المشروط للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الفلسطينيين وأرضهم، والهادف إلى إنكار الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتدمير حل الدولتين.

وتطرق الى الوضع المقلق الذي يعيشه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتضييق عليهم من خلال منع دخول المعقمات، ومعدات التنظيف، وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية، مضيفاً: "رفضت سلطات الاحتلال مطالباتنا المستمرة بالإفراج عنهم، خاصة المرضى، وكبار السن، والنساء، والأطفال والإداريين".

وجدد المالكي التأكيد على التزام دولة فلسطين بتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الأعضاء في المؤتمر، مشدداً على أهمية التعاون الدولي، خاصة بين الدول الأعضاء في (السيكا)، لمواجهة التحديات الناجمة عن جائحة (كورونا)، والتأكيد على الحاجة الملحة لدعم البلدان في التغلب على عواقب هذا الوباء.

أخبار ذات صلة

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59

حلس: الاختلاف مع حماس كان دائماً على تفسير ما تم الاتفاق عليه

حلس: الاختلاف مع حماس كان دائماً على تفسير ما تم الاتفاق عليه

الديمقراطية: لم يعد مفهوماً سبب التأخر في تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين

الديمقراطية: لم يعد مفهوماً سبب التأخر في تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين

في بيان مشترك.. (فتح وحماس) تكشفان تفاصيل اجتماعات تركيا

في بيان مشترك.. (فتح وحماس) تكشفان تفاصيل اجتماعات تركيا

أسرى (عوفر) بصدد إعلان الإضراب عن الطعام

أسرى (عوفر) بصدد إعلان الإضراب عن الطعام

غزة: الحكم المحلي: إغلاق خمس محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

غزة: الحكم المحلي: إغلاق خمس محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

نفوق تسعة رؤس أغنام في اعتداءات مستوطنين بقلقيلية

نفوق تسعة رؤس أغنام في اعتداءات مستوطنين بقلقيلية

الخارجية المصرية: الاتفاقات العربية مع إسرائيل تقود لسلام شامل ودائم

الخارجية المصرية: الاتفاقات العربية مع إسرائيل تقود لسلام شامل ودائم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59

الديمقراطية: لم يعد مفهوماً سبب التأخر في تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين

الديمقراطية: لم يعد مفهوماً سبب التأخر في تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين

أسرى (عوفر) بصدد إعلان الإضراب عن الطعام

أسرى (عوفر) بصدد إعلان الإضراب عن الطعام

غزة: الحكم المحلي: إغلاق خمس محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

غزة: الحكم المحلي: إغلاق خمس محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

نفوق تسعة رؤس أغنام في اعتداءات مستوطنين بقلقيلية

نفوق تسعة رؤس أغنام في اعتداءات مستوطنين بقلقيلية

الخارجية المصرية: الاتفاقات العربية مع إسرائيل تقود لسلام شامل ودائم

الخارجية المصرية: الاتفاقات العربية مع إسرائيل تقود لسلام شامل ودائم

(حماية) يُرسل بلاغاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

(حماية) يُرسل بلاغاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية

مجدلاني: التنمية تولي أهمية للشراكة في قطاع الطفولة

مجدلاني: التنمية تولي أهمية للشراكة في قطاع الطفولة

منوعات

صور: زين مالك وجيجي حديد يستقبلان طفلتهما الأولى

صور: زين مالك وجيجي حديد يستقبلان طفلتهما الأولى

شاهد: أحمد عز يطلب تعويض 20 مليون جنيه من عائلة زينة

شاهد: أحمد عز يطلب تعويض 20 مليون جنيه من عائلة زينة

صور: نقل عمر كمال إلى المستشفى بعد تعرضه لـ&#34;وعكة صحية&#34;

صور: نقل عمر كمال إلى المستشفى بعد تعرضه لـ"وعكة صحية"

شاهد:هيفاء وهبي خلال مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان قبل 28 عامًا

شاهد:هيفاء وهبي خلال مشاركتها في انتخاب ملكة جمال لبنان قبل 28 عامًا

شاهد: مايا دياب: أمراض البعض النفسية لا تنتهي وجوليا بطرس لا تمثل أغنياتها

شاهد: مايا دياب: أمراض البعض النفسية لا تنتهي وجوليا بطرس لا تمثل أغنياتها

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد فيديو حفل عيد ميلاد مريم حسين الذي تسبب في القبض عليها مجدداً

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

شاهد: رسائل حب ودعم.. نجوم الفن يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقتهم الخاصة

بعد خبر ارتباطهما .. صورة توضح علاقة حلا شيحة بمعز مسعود

بعد خبر ارتباطهما .. صورة توضح علاقة حلا شيحة بمعز مسعود

شاهد نوال الزغبي تظهر رشاقتها بالشورت القصير

شاهد نوال الزغبي تظهر رشاقتها بالشورت القصير

بعبارات لاذعة.. راغب علامة ينتقد: &#34;فاسد ومجنون وبلا أخلاق ومنحرف&#34;

بعبارات لاذعة.. راغب علامة ينتقد: "فاسد ومجنون وبلا أخلاق ومنحرف"

عربي

تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين

تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين

العراق: الشفاء من (كورونا) يتفوق على الإصابات

العراق: الشفاء من (كورونا) يتفوق على الإصابات

تحذير سعودي للأمم المتحدة: بقعة نفطية قرب ناقلة المليون برميل المهجورة

تحذير سعودي للأمم المتحدة: بقعة نفطية قرب ناقلة المليون برميل المهجورة

تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% في سبعة أشهر

تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 10% في سبعة أشهر