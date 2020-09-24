محافظ طوباس: أربع وفيات و290 إصابة بـ (كورونا) منذ بداية الجائحة

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يونس العاصي: إن المحافظة، سجلت أربع وفيات و290 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، منذ بداية الجائحة.



وأضاف العاصي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الـ 290، ما زالت هناك 65 حالة نشطة، وأن نسبة الشفاء بلغت 77% وفق (وفا).



وأوضح، أن من بين الإصابات، مديران، وأربعة مدرسين، و18 طالباً وطالبة في المحافظة، لافتاً إلى أن نحو 331 مواطناً، ما زالوا يخضعون للحجر المنزلي.