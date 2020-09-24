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الصين تعيد فتح الدخول لحاملي ثلاثة أنواع من تصاريح الاقامة سارية المفعول من الاجانب

رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت الصين يوم الأربعاء أنها ستعيد فتح الدخول للأجانب ممن يحملون ثلاثة أنواع من تصاريح الاقامة الصينية سارية المفعول. 

وأعلنت ذلك وزارة الخارجية والمصلحة الوطنية للهجرة بشكل مشترك. 

ونظرا للوضع الحالي لوباء كوفيد-19 والحاجة الى الوقاية منه والسيطرة عليه، تم اجراء تعديلات على اعلان وزارة الخارجية والمصلحة الوطنية للهجرة بشأن التعليق المؤقت لدخول المواطنين الأجانب الذين يحملون تأشيرات أو تصاريح اقامة صينية سارية المفعول والتي صدرت يوم 26 مارس عام 2020، حسب اعلان يوم الأربعاء. 

وذكر الاعلان الجديد أن المواطنين الأجانب الذين يحملون تصاريح الاقامة الصينية سارية المفعول للعمل والشؤون الشخصية ولم الشمل يسمح لهم بدخول الصين دون الحاجة الى طلب تأشيرات جديدة، ابتداء من الساعة 0:00 صباحا يوم 28 سبتمبر عام 2020. 

ويمكن لحاملي الأنواع الثلاثة المذكورة أعلاه من تصاريح الاقامة التي انتهت صلاحيتها بعد الساعة 0:00 صباحا يوم 28 مارس أن يقدموا طلباتهم لتأشيرات ذات صلة من خلال تقديم تصاريح الاقامة منتهية الصلاحية والمواد المعنية الى السفارات أو القنصليات الصينية في حالة عدم تغيير أغراض زيارة الصين للحاملين، حسب اعلان الأربعاء. 

ويجب على الأفراد المذكورين أعلاه أن يلتزموا بشكل صارم بالقواعد الصينية بشأن الوقاية من الوباء والسيطرة عليه. 

وسيتم مواصلة تطبيق الاجراءات الأخرى في الاعلان الذي صدر خلال شهر مارس الماضي. 

وجاء في اعلان الأربعاء أن الحكومة الصينية ستواصل استئناف تبادل الأفراد خطوة بخطوة وبأسلوب منتظم في حين تضمن السيطرة الفعالة على الوباء. 

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