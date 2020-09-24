شؤون فلسطينية

الفتياني: الرئيس عباس سيُقدم للأمم المتحدة الرؤية الفلسطينية للسلام

الفتياني: الرئيس عباس سيُقدم للأمم المتحدة الرؤية الفلسطينية للسلام
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني: إن الحوار الوطني الجاري في اسطنبول، منذ 3 أيام بين حركتي (فتح) و(حماس) للتوافق على إجراء الانتخابات العامة، يسير وفق أجواء إيجابية جداً.

وأضاف الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن هذا الحوار، يشكل خطوة مهمة باتجاه مغادرة مربع الانقسام، وتحقيق والوحدة الوطنية، وتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الفتياني على أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس، هو الذي أسس لهذه الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، الذي جمع حركتي فتح وحماس في تركيا من خلال حوار مسؤول، وتوصل إلى قضايا أساسية.

وأشار إلى أن حركة فتح، وبقيادة الرئيس، لن تدير ظهرها لشعبنا، وستقدم كل ما يلزم من أجل حماية حقوق شعبنا ومشروعنا الوطني.

من جهة ثانية، قال الفتياني: إن الرئيس، سيؤكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، غداً الجمعة، على حق شعبنا في الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولته الفلسطنية المستقلة، كما سيشدد على أن شعبنا، جزء أصيل من شعوب العالم، الساعي إلى بناء سلام حقيقي، وعدالة وأمن يسودان العالم.

وأضاف الفتياني: " إن الرئيس محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية التي يلتزم بها شعبنا، وتحافظ على حقوقه، وتؤسس لشراكات حقيقة، كما سيؤكد على موقف شعبنا الثابت في مواجهة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الفتياني، أن تأكيد قادة ورؤساء عدد من دول العالم، في كلمات ألقوها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، أساس الاستقرار في الشرق الأوسط، يمثل صفعة جديدة للإدارة الأمريكية، ولكل الذين هرولوا خلفها، ووجهوا طعنة في ظهر شعبنا.

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