صيام: التنافس الحكومي الاحتلالي يدفع ضريبته المواطن المقدسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب محافظ القدس عبد الله صيام: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم بحق المقدسيين وممتلكاتهم، بتوجيه إخطارات بهدم البيوت، وترك أصحابها، لاسيما الأطفال في العراء، يأتي في إطار الحملة الانتخابية، والتنافس الحكومي الاحتلالي، الذي يدفع ضريبته المواطن المقدسي.



وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال، لاتقيم أي وزن للقوانين الدولية والإنسانية، التي كفلت حق بقاء الشعوب القابعة تحت الاحتلال، في أماكن سكناهم، وتدير القوانين حسب مصالها الاستعمارية، الهادفة لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين.