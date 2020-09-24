الاحتلال يُخطر بهدم منزل ويُصور ثلاثة أخرى في يطا جنوب الخليل

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل، وصورت ثلاثة أخرى مهددة بالهدم في منطقة معين جنوب شرق بلدة يطا بالخليل.





وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية، جنوب الضفة، راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال، أخطرت المواطن، عيسى جمال حماد في منطقة معين شرق يطا بهدم منزله، بحجة عدم الترخيص.





كما صورت ثلاثة منازل أخرى، تعود للمواطن نعيم محمد حماد، وعمر جبريل حمامدة، وعادل محمد حمامدة ، مع العلم أن هذه المنازل، تم إخطارها منذ بداية العام الجاري.





رام الله - دنيا الوطن