الصالحي: فتح وحماس أحرزتا تقدماً إيجابياً تجاه إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي: إن حزبه، يرحب بالتقدم الذي أحرزته لقاءات حركتي فتح وحماس، معتبراً أن هذا التقدم ايجابي باتجاه إجراء الانتخابات، وفق التمثيل النسبي الكامل، وخلال الأشهر المقبلة.





وقال الصالحي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أنه في كل الأحوال يجب المحافظة على أفق سياسي للانتخابات، ينسجم مع عدم العودة إلى دوامة الوضع السابق للمرحلة الانتقالية التي استغلتها إسرائيل من أجل تكريس الاحتلال، وتقييد السلطة الفلسطينية.





وأشار إلى أن هذا التحدي، جزء لا يتجزأ من استحقاقات الظرف الراهن، بما يحافظ على مسار مواجهة الاحتلال و(صفقة القرن) والتطبيع من جهة وبما يحافظ على الديموقراطية والشراكة والتعددية الفلسطينية من جهة أخرى، وبما يقطع الطريق على محاولات (هندسة) القيادة الفلسطينية، التي تسعى إليها الإدارة الأمريكية ومن معها.



وقال الصالحي: إن تعزيز المقاومة الشعبية، يجب أن يبقى حاضراً كمهمة مركزية في كل الأوضاع.

رام الله - دنيا الوطن