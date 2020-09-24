حماس: "حوارات تركيا" قاعدة انطلاق جديدة للوحدة والشراكة والعمل المقاوم

فوزي برهوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم حركة (حماس) فوزي برهوم، معقباً حول حوارات تركيا، أن ما جرى من حوارات بين حماس وفتح في تركيا، يشكل قاعدة انطلاق جديدة؛ لتجسد حالة فلسطينية مبنية على الوحدة والشراكة.



وقال برهوم، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إن حوارات تركيا، انصبت على كيفية ترتيب البيت الفلسطيني، وتوفير متطلبات هذه المرحلة، بما يضمن انخراط الكل الفلسطيني بمواجهة التحديات.



وأوضح برهوم، أن حوارات تركيا، تجسد لعمل فلسطيني مقاوم كمخرجات اجتماع لقاء الأمناء العامين في بيروت، بما فيها المقاومة الشعبية، كي نبدأ التصدي لمواجهة (صفقة القرن) ومشاريع الضم وتصفية القضية الفلسطينية.



ونوه إلى أن حوارات العاصمة "اسطنبول" هي أحد مخرجات بيروت، التي تحتاج لتنفيذ على الأرض، كي يلمسها المواطن الفلسطيني، الذي يتوق للوحدة الفلسطينية، وإنهاء حالة الانقسام.



وأشار إلى اللقاءات والاتصالات بين حماس وفتح، وكل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، ستستمر ولن تنقطع حتى تحقيق كل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع بيروت.