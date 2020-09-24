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أربعة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم الاعتقالي السادس

أربعة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم الاعتقالي السادس
رام الله - دنيا الوطن
أنهى أربعة أسرى مقدسيين عامهم الخامس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودخلوا عامهم السادس، وذلك منذ اعتقالهم بتاريخ 24/9/2015.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسرى الأربعة هم، وليد فراس الأطرش (23 عاماً)، ومحمد صلاح أبو كف (23 عاماً)، وعبد محمود دويات(22 عاماً)، ومحمد جهاد الطويل(22 عاماً) وهم من سكان قرية صور باهر.

وأضاف إعلام الأسرى، بأن الاحتلال اعتقل الشبان الأربعة بتهمة إلقاء حجارة على سيارة مستوطن، أدت إلى قتله وإصابة آخرين، وتم محاكمتهم على ذات القضية، وإصدار أحكام متفاوتة بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر بحق الأسير الأطرش، حكمٌ يقضي بالسجن الفعلي مدة 13 عاماً، في حين يقضي الأسير محمد أبو كف حكماً مدته 15 عاماً، ويقضي الأسير عبد دويات حكماً مدته 16 عاماً، وهو الحكم الأعلى من بين الأسرى الأربعة، في حين يقضي الأسير محمد الطويل، حكماً مدته تسع سنوات.

وتتعرض قرية صور باهر الفلسطينية، البالغ تعداد سكانها 24 ألف نسمة، لأوسع عملية اعتداءات وتنكيل وهدم، تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، إلا أن أهلها يصرون على مواجهة الاحتلال والتصدي له.

ويقع الجزء الأكبر من قرية صور باهر داخل حدود المنطقة البلدية في شرق القدس المحتلة، التي ضمّتها دولة الاحتلال إلى إقليمها من جانب واحد، لكن سكانها يفيدون بأنهم يملكون نحو 4 آلاف دونم من الأراضي في المناطق (أ) و(ب) و(ج).

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