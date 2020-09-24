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تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين

تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
في لفتة تحمل الكثير من المعاني، وجهت رغد، ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، تهنئة إلى السعودية وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة. 

وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في (تويتر) بهذه المناسبة قائلة: "كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه"


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