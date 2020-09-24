يديعوت: نتنياهو اصطحب حقائب محملة بالثياب المتسخة لتنظيفها بالبيت الأبيض

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، عن صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان يتعمد جلب ثيابه المتسخة للبيت الأبيض لغسلها هناك.





ونشرت الصحيفة، شهادات من مسؤولي إدارة ترامب وأوباما، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتاد أن يصطحب معه في زياراته لواشنطن حقائب محملة بالغسيل المتسخ، لتنظيفها من قبل موظفي بلير هاوس في البيت الأبيض.





وأضافت الصحيفة: "هذه الخدمة تقدم مجاناً، للزعماء الذين يزورون واشنطن، لكن معظمهم لا يستخدمها، على عكس نتنياهو وزوجته".





وتابعت الصحيفة: "قال أحد المصادر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته، هما الوحيدان اللذان استخدما هذه الخدمة بالفعل، وجلبا كميات كبيرة من الغسيل".

رام الله - دنيا الوطن