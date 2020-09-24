غزة: (مباحث كورونا) تُغلق 134 محلاً ومنشأة مُخالفة

أغلقت مباحث "كورونا" بالشرطة، أمس الأربعاء، 134 محلاً تجارياً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا، في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.





وأوضحت المباحث أنها، وبالتعاون مع إدارات الشرطة والمراكز، أوقفت 60 من أصحاب تلك المحال المخالفة، نظراً لتكرار مخالفتهم لإجراءات السلامة، إلى جانب 103 مواطنين خرقوا تعليمات حظر التجوال في ساعات المساء.





وشملت المحال والمنشآت المغلقة: محالاً لبيع المواد الغذائية والأساسية، وبسطات ونقاط بيع، إلى جانب نوادٍ رياضية، ومراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية.





كما أنهت المباحث 21 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال ساعات حظر التجوال في جميع المحافظات.





ويتم إحالة الموقوفين والتعهدات المكتوبة إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة، بحسب كل قضية، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.





وتواصل دوائر المباحث العامة ومباحث كورونا، جولاتها الدورية في كافة محافظات ومناطق قطاع غزة؛ لمتابعة التزام المواطنين والمحال، والمنشآت، والمؤسسات في القطاعات كافة، بإجراءات السلامة المفروضة حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا من الإصابة بفيروس كورونا.

رام الله - دنيا الوطن