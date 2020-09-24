الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من الضفة بينهم جريحان.





وأوضح أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من رام الله والبيرة وهم: محمود فاروق، وجهاد فهد وهما من بلدة كفر مالك حيث جرى اعتقالهما بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال، بالإضافة إلى الشاب مصطفى الرمحي من مخيم الجلزون.





ومن بلدة بيت أمر في الخليل اعتقل الاحتلال الأسير السابق عبد الله أبو مارية(21 عاماً).





كما جرى اعتقال للمواطن مجاهد حمد الله مرداوي مساء أمس وهو من قلقيلية وذلك من على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا.

رام الله - دنيا الوطن