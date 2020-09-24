لقاحات (كورونا) جاهزة لكن ليس للأطفال

بلغت الجهود العالمية ذروتها لإيجاد لقاح لفيروس (كورونا) ولكن من المرجح، أن تنتظر مجموعة واحدة أطول فترة لتجهيز اللقاحات، وهم الأطفال، فالتجارب التي يتم إجراؤها حاليًا تجرى على البالغين فقط، نظراً لخطورتها على الأطفال.





وقال الدكتور أوين أندرسون، طبيب الأطفال في أتلانتا لصحيفة (نيويورك تايمز): "في الوقت الحالي، أشعر بقلق شديد من عدم توفر لقاح للأطفال في بداية العام الدراسي المقبل" وفق (الشرق الأوسط).





يلاحظ أندرسون، أن الفكرة "ليست مبتكرة"، وقد شارك الأطفال في الماضي في تجارب التطعيم ضد أمراض أخرى مثل (إيبولا).





وتوفي أكثر من 100 طفل في الولايات المتحدة بسبب (كورونا)، من بين ما يقرب من 200000 ضحية للفيروس في البلاد، وتشير التقديرات إلى أنه على الرغم من أن الأطفال أقل عدوى وإصابة، إلا أنهم يستطيعون نقل المرض إلى البالغين، وقال أندرسون للصحفيين: "قيِّموا اللقاحات الواعدة".





وتوجد حاليًا ثلاث تجارب للبالغين على نطاق واسع في الولايات المتحدة، باستخدام لقاحات محتملة لـ (كورونا)، ولكن لم يبدأ أي منها في اختبار الأطفال.





وقال متحدث باسم الشركة لشبكة (CNN)، إن شركة لقاحات حديثة، وهي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بالولايات المتحدة، تخطط لبدء التجارب على الأطفال في "المستقبل القريب، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة" .





وفقًا للتقديرات، يجب أن يكون لدى الدولة بيانات جيدة حول سلامة وفعالية اللقاح في وقت ما في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وقال الدكتور أشيش جاها، للجنة الاقتصادية المشتركة الأمريكية يوم الثلاثاء: أنه يعتقد أنه سيكون هناك لقاح قبل نهاية العام.

رام الله - دنيا الوطن