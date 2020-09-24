شؤون فلسطينية

بيان مشترك سيصدر عن الحركتين.. (فتح): بشائر خير سيسمعها الفلسطينيون خلال الساعات القريبة

بيان مشترك سيصدر عن الحركتين.. (فتح): بشائر خير سيسمعها الفلسطينيون خلال الساعات القريبة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن 
كشف الناطق باسم حركة (فتح)، حسين حمايل، تفاصيل اللقاءات التي عقدتها حركتا (فتح) و(حماس) في العاصمة التركية "أنقرة"، واصفاً أجواء اللقاءات بالإيجابية جداً.

وقال حمايل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الأجواء في أنقرة إيجابية جداً، وبشائر خير، سيسمعها الشعب الفلسطيني خلال الساعات القريبة، وسيصدر عن فتح وحماس بيان مشترك.

وأضاف حمايل: "اللجنة المشتركة من فتح وحماس، تعمل لتكون الأمور في نصابها الصحيح، وحال التوافق على ملف الانتخابات، سيصدر من الرئيس محمود عباس، مرسوم رئاسي بشأنها".

وأشار حمايل، إلى أن فتح وحماس بحثتا ترتيبات إنهاء الانقسام، والانتخابات، وترتيبات بالبرنامج الوطني والسياسي، واللجان التي شكلت من خلال اجتماع الأمناء العامين".

وتابع حمايل: "هناك اتفاق على المبادئ الأساسية للبرنامج السياسي والأجواء إيجابية جداً".

ومن المقرر، أن يتوجه وفد حركة (فتح)، برئاسة اللواء جبريل الرجوب، المتواجد حالياً في تركيا إلى العاصمة القطرية الدوحة، ثم إلى مصر، وذلك بعد إنهاء لقاءاته بتركيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد الحركة المتواجد في القاهرة، سيتوجه الليلة إلى الدوحة، ثم بعد ذلك إلى القاهرة، دون إبداء أي تفاصيل بشأن طبيعة الزيارات.

وفي وقت سابق، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، الحوار بين حركتي فتح وحماس في تركيا، والذي يجري حالياً بالحوار الإيجابي والمثمر والبناء.

وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "يشكل الحوار خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية".

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